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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı - TEKİRDAĞ

Trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı - TEKİRDAĞ

- Kaza yerinden görüntülerTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, K.S'nin kullandığı 17 AAK 422 plakalı tır, İnecik Mahallesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KD 9862 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, İran uyruklu 1 kişi de yaralandı.Yaralı Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İran Trafik Kazası Bild Akalan 

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