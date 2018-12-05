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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 yaralı - KARAMAN

Trafik kazası: 1 yaralı - KARAMAN

- Kaza yerinden görüntü - Yaralının ambulansa bindirilmesi - Kaza yapan araçlardan detay Karaman 'da trafik kazası: 1 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da elektrikli bisikletin seyyar el arabasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Türk Yılmaz İnanç (77) idaresindeki elektrikli bisiklet, Ali Şahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde Sayed Hosseyn Hossayni'ya (38) ait seyyar el arabasına çarptı.Kazada, elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Fadima İnanç (49) yaralandı.Yaralı, Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Trafik Kazası Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

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