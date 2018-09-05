Trafik kazası: 1 ölü - ORDU

- Nuriye Mahallesi'ndeki Ünye Otogarı mevkisindeki kaza yeri - Kaza yapan taksiden görüntü - Trafik polislerinin emniyet şeridi çekmesi Ordu 'da trafik kazası: 1 ölüORDU (AA) - Ordu 'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nuriye Mahallesi'ndeki Ünye Otogarı mevkisinde Necati Yıldırım'ın (71) kullandığı 52 T 5062 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.