Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - ŞANLIURFA

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - ŞANLIURFA

- Hastaneden detaylar Şanlıurfa 'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Fatih Tarakçı idaresindeki 01 HT 045 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 72'nci kilometresinde, emniyet şeridinde seyreden Memduh Kılıç'ın kullandığı, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne ait 07 GE 271 plakalı kamyona arkadan çarptı.Kazada, otomobil sürücüsü Tarakçı ile otomobilde bulunan Ercan ve Celil Tarakçı ağır yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Fatih Tarakçı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Bild Emniyet Şeridi 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı