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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - KASTAMONU

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - KASTAMONU

- Kaza yerinden detay görüntüler - Hayatını kaybeden sürücünün cenaze aracına taşınması - Kaza yapan otomobilden detay görüntüler Kastamonu 'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Devrekani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Mehmet Sevin idaresindeki 34 BR 2299 plakalı otomobil, Abana Devrekani kara yolu İnciğez köyü mevkisinde devrildi.Kazada, Mehmet Tellioğlu (64) olay yerinde yaşamını yitirdi, Şaban Başar ve sürücü Mehmet Sevin yaralandı.Sağlık ekipleri tarafından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.Tellioğlu'nun cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İlk Müdahale Cenaze Trafik Kazası Bild Cenaze Aracı 

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