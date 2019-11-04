Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - UŞAK

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - UŞAK

- Kaza yapan araç - Olay yeri Uşak 'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıUŞAK (AA) - Uşak 'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 300 kara yolunun Banaz'a bağlı Kaplangı köyü girişinde, Ahmet Tuncer (53) yönetimindeki 35 PA 194 plakalı otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.Kazada, Ahmet Tuncer olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Harun Tuncer (21) hafif şekilde yaralandı.Tuncer, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı