Trabzon'da sağanak - Sümela Manastırı yolunda heyelan
- Trabzon 'da sağanak - Sümela Manastırı yolunda heyelan - Maçka ilçesinde etkili olan sağanaktan detaylar - Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın açıklamaları Trabzon 'da sağanak - Maçka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Sümela Manastırı yolunda heyelan meydana geldi - Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: - "Yaklaşık yarım saate bu heyelanlı yolu açacağız. Allah'a şükürler olsun, can kaybımız yok"TRABZON (AA) - Trabzon 'un Maçka ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sebebiyle Sümela Manastırı yolunda heyelan meydana geldi.Yağışa bağlı olarak yamaçlardan kopan kaya kütleleri, Sümela Manastırı'na ulaşımı sağlayan yolu kapattı.Heyelan nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, manastırda bulunan turistler de ekiplerin yardımıyla güvenli bölgeye indirildi. Manastır girişinde park halinde bulunan turistlere ait araçlarla da ulaşım kesildi.Olayın ardından Maçka Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Belediyenin 3 iş makinesi ve 2 kamyonla yürüttüğü çalışmalara AFAD ekipleri de katkı veriyor.Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahtan itibaren etkili olan sağanağın heyelana yol açtığını söyledi.
Yağışların hala devam ettiğini belirten Koçhan, "İki küçük ırmak var. Burada aynı zamanda menfez dediğimiz yapılar var. Aşırı yağışın getirdiği yoğun rusubatla bu menfezler tıkanıyor, su akışı kesiliyor. Üstten gelen boş malzeme burayı dolduruyor." dedi. Koçhan, herhangi bir can kaybı olmadığını ifade ederek, "İki büyük kaya geldi. Bu bölge ormanların içinde, kayaların boşta olduğu bir bölge. Yoğun sağanak kaynaklı bir rusubat gelişi var ama çok da önemli, büyük bir şey yok." diye konuştu. İş makinelerinin çalışmalara başladığına dikkati çeken Koçhan, şunları kaydetti:"Yaklaşık yarım saate heyelanlı yolu açacağız. Arka tarafta Sümela Manastırı'nı ziyarete gelen turistlerin 6 - 7 aracı var. Onlara da yarım saat içinde geçiş vereceğiz. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok."