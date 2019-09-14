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14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’ta karşı şeride geçerek çarpışan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Tokat’ta karşı şeride geçerek çarpışan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Tokat'ta meydana gelen kaza sonrasında yaralıların kurtarılması (cep telefonu)

Karayolları Trafik Kazası İstinat Duvarı Cep Telefonu Direksiyon 

-Kazada ters dönen otomobil
-Çarpışmanın etkisi ile istinat duvarına çarpan diğer otomobil
-Ekiplerin yolda çalışma yapması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta karşı şeride geçen otomobil diğer yönden gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas Karayolu Kızıleniş mevkiinde F.S idaresindeki 60 HK 092 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Sivas istikametine seyir halinde olan E.T idaresindeki 38 YE 010 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile karşı yöne geçen otomobil ters dönerek sürüklenirken, diğer otomobil ise istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Jandarma ve trafik ekipleri ise kısa süre kapanan yolda çalışma yaparken, karayolları ekipleri yağ dökülen yolda çalışma yaptı. Yaralıların genel sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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