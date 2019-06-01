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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü

şehidin evinden görüntü

Çatışma Güvenlik Güçleri Makam Aracı Teröristler Pazar Günü 

-şehidin yakınlarından görüntü
-detaylar
-şehidin fotoğrafı

( TOKAT ) TOKAT

- Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Alıcı’nın Tokat’taki ailesi acı haberi tarlada çalışırken öğrendi. Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 8 asker de yaralandı. Şehitlerden Uzman Çavuş İbrahim Alıcı’nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde bağlı Kuz köyde ikamet eden ailesine acı haber verildi.
Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ile askeri yetkililer tarafından şehidin köyde yaşayan babası Bekir Alıcı ile annesi Yeter Alıcı’ya şehadet haberi tarlada çalışırken verildi.
Bekar olan Alıcı’nın anne ve babası Kaymakam Karacan, tarafından köyden ilçe merkezine getirilmesi için makam aracına bindirildi. Şehidin cenazesinin pazar günü köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.
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