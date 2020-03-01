Tipide mahsur kalan araç kurtarıldı - BİNGÖL

- Ekiplerin iş makinesi ile kardan kapalı yolu açma çalışması - Ekiplerin yolda mahsur kalan araca ulaşması - Mustafa Sönmez'in konuşması - Ekiplerin ilçe merkezine dönüşe geçmesiBİNGÖL - Bingöl ’ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı köy yolunda mahsur kalan hasta taşıyan araç, Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.
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