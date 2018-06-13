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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TEM otoyolunda kaza...Panelvan tıra ok gibi saplandı: 2 yaralı

TEM otoyolunda kaza...Panelvan tıra ok gibi saplandı: 2 yaralı

PANELVAN DETAY

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-YABANCI PLAKALI TIR DETAY
-EKİPLER DETAY
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-açık isimler:
-Feyyaz Durmaz
-Furkan Durmaz

( SAKARYA -HD)- Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı SAKARYA

- Sakarya TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında panelvan aynı yönde giden tıra arkadan vurdu. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Akyazı ilçesi TEM Otoyolu Vakıf Mahallesi Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İpsala Sınır Kapısına giden Zurab Gogaladze idaresindeki yabancı plakalı tıra, aynı yönde ilerleyen Feyyaz D. idaresindeki 34 LB 3208 plakalı panelvan arkadan ok gibi saplandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Hendek Grup Amirliği ekipleri çarpma sonucunda ok gibi saplanan panelvan içinde sıkışan sürücü Feyyaz D. (28) ve Furkan D. (14) yapılan müdahale sonucu sıkıştığı yerden çıkararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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