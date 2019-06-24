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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
TEM Otoyolunda kaza: İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapandı

TEM Otoyolunda kaza: İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapandı

yanan araçlardan detaylar

( BOLU ) - BOLU

Polis Trafik Kazası Ticari Araç Polis Ekipleri Kışla 


- Bolu TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kazaya karışan araçlar alev alev yandı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul kesimi trafiğe kapatıldı. Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tır, kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından yola devrilen tır, sürücülerin ve yanlarında bulunan kişilerin araçlardan çıkmasıyla bir anda yanmaya başladı.
Alev alev yanan tırın ardından kazaya karışan diğer araçlar da yandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul araç trafiğine kapandı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ise, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle güvenlik amacıyla yangın söndürülene kadar trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından Ankara istikameti 1 saatin sonunda tekrar kontrollü olarak trafiğe açıldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği olay yerinde İstanbul istikameti trafiğe açılmazken, araçlar acil çıkışlardan Ankara istikametine yönlendiriliyor.
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