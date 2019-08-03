Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı

Kazadan görüntü

Sebze Yüklü Kamyon Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Kazanın olduğu yoldan trafik görüntüsü
-Araçların kaldırılmasından görüntü
-Yerde bulunan sebzelerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Otomobil, sebze ve meyve yüklü kamyonet çarptı. Devrilen kamyonetteki sebze ve meyveler yola saçıldı İSTANBUL

- TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir otomobilin meyve,sebze yüklü kamyonete çarpması sebebiyle meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle yola devrilen kamyonetin kasasındaki sebzeler yola dağıldı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Bağcılar ilçesi TEM Otoyol Edirne istikameti Mahmutbey Viyadük girişinde meydana geldi. İddiaya göre hal istikametinden Esenyurt istikametine seyir halinde olan Yasin Yıldız idaresindeki 51 DU 702 plakalı kamyonet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LDM 51 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet kasasında bulunan sebze ve meyveler yol kenarına savruldu. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri yaralıları hemen çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza sebebiyle yola savrulan sebzeler ve meyveler kamyonet sürücüsünün yakınları tarafından toplandı. Kazadan dolayı trafik akışında bir süre yavaşlama oldu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı. Kazanın çıkış nedeni araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı