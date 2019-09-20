Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
TEM otoyolunda 3 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

TEM otoyolunda 3 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

Kaza yeri, Araçların görüntüsü,

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralıların görüntüsü, Müdahale edilerken görüntü,
-Ambulansa konulmaları, detay.

( DÜZCE )- Yağış kazaları da beraberinde getirdi DÜZCE

– Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1’i bebek olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucunda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza, Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle akşam saatlerinde, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Yunus Yaman idaresindeki 67 TY 230 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yol ortasında durdu. Aynı istikamete gitmekte olan Hasan Hüseyin Erdoğan idaresindeki 34 UVS 77 plakalı otomobil yol ortasında kalan otomobille çarpıştı, yine aynı istikamette gitmekte olan Mehmet İlbey idaresindeki 41 GR 175 plakalı otomobilde Hasan Hüseyin Erdoğan idaresindeki otomobile çarptı. Üç aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerde bulunan 8 aylık Gökçen Y., Yusuf Y., Hasan E. eşi Şerife E. ve Sümeyye İ. yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı