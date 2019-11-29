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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

- Kazaya karışan araçların hali

Trafik Kazası 

-- Ambulansın olay yerinden ayrılışı
-- Bölge Trafik ekiplerinin incelemeleri
-- Yoldan geçen diğer araçlar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Muratlı-Tekirdağ karayolunda trafik kazası meydana geldi. Olay, saat 10.35’de Muratlı-Tekirdağ karayolu 9. kilometresi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye M.S. sevk ve idaresindeki 34 YD 619 plakalı otomobile yağışın etkisiyle kayarak karşı şeride geçen H.A. yönetimindeki 34 BYL 029 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 BYL 029 plakalı araç tarlaya uçtu. 34 YD 619 plakalı otomobil ise olduğu yerde döndü. Kazada iki aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine iyi oldukları için tedavi olmayan sürücüler, kendi aralarında anlaştı. Kaza mahalline Bölge Trafik ve İlçe Trafik ekipleri de gelerek incelemede bulundu ve yolun bir şeride trafiğe kapadı. Kazada kimsenin ciddi şekilde yaralanmaması sevindirdi.
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