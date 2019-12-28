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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kazadan detaylar

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasın aynı aileden 6 kişi yaralandı. Kaza, Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan Karadeniz Mahallesi mevkiinde Hayrabolu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu Serkan K. idaresindeki 59 TD 075 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola hatalı çıkmaya çalışan Ünver Ö. idaresindeki 22 AAL 352 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde Sürücü Serkan K. ile birlikte Batuhan K., Pelin K., Selin K., Aysel K. ve Özkan K. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Tekirdağ’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle Süleymanpaşa-Hayrabolu yolu trafiğe kapanırken ekiplerin çalışması ve araçların yoldan çekilmesi ile trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.
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