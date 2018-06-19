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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ'da kaza...Yolcu minibüsleri çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ'da kaza...Yolcu minibüsleri çarpıştı: 4 yaralı

Kaza yapan araçlardan detaylar

Trafik Kazası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Polis Ekipleri Şehir İçi 

-Ambulanslardan detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-Genel detay

( TEKİRDAĞ ) - Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da iki tane yolcu minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan sahil yolunda meydana geldi. Yelken Kulübü istikametinden otogar yönüne giden 59 M 0164 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, önünde devam eden 59 M 0178 plakalı başka bir yolcu minibüsüne arakadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki yolcu minibüslerinde bulunan kişi hafif şekilde yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi Aynı yönde giden iki minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan yolcular, kaza mahalline gönderilen ambulansların yardımıyla civardaki hastanelere sevk edildi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri meydana gelen trafik kazası ile ilgili soruşturma başlattı.
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