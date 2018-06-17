Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Tatilciler dönüş yolunda - ÇANAKKALE

Tatilciler dönüş yolunda - ÇANAKKALE

- Çanakkale iskelesinden görüntüler - İskelenin havadan görüntüleri - Çanakkale Boğazında sefer yapan feribotlardan görüntülerTatilciler dönüş yolunda - Ramazan Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşlar dönüşe geçtiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de, Ramazan Bayramı tatillerini tamamlayan vatandaşlar, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.Bayram tatillerini çeşitli bölgelerde geçiren ve dönüşe geçen çok sayıda sürücü, Çanakkale , Eceabat ve Lapseki iskelelerinde uzun araç kuyrukları meydana getirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yoğunluk nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları gidermek için araçları Demircioğlu Caddesinde depolayıp iskeleye gönderdi. Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yaşanan yoğunluğun eritilmesi için gemileri tarifeye bağlı kalmadan saatsiz olarak sefer yapıyor.Yetkililer, bayram süresince Çanakkale - Eceabat hattında 4, Çanakkale - Kilitbahir hattında 4, Lapseki - Gelibolu hattında 5, Kabatepe - Gökçeada hattında 3, Geyikli - Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında birer feribot ve deniz otobüsü olmak üzere 20 deniz vasıtasıyla aralıksız seferler yapıldığını kaydetti.

Adala Akkale Deniz Otobüsü Deniz Ulaşımı 

İlgili Foto Galeriler
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı