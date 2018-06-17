Tatilciler dönüş yolunda - ÇANAKKALE

- Çanakkale iskelesinden görüntüler - İskelenin havadan görüntüleri - Çanakkale Boğazında sefer yapan feribotlardan görüntülerTatilciler dönüş yolunda - Ramazan Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşlar dönüşe geçtiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de, Ramazan Bayramı tatillerini tamamlayan vatandaşlar, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.Bayram tatillerini çeşitli bölgelerde geçiren ve dönüşe geçen çok sayıda sürücü, Çanakkale , Eceabat ve Lapseki iskelelerinde uzun araç kuyrukları meydana getirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yoğunluk nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları gidermek için araçları Demircioğlu Caddesinde depolayıp iskeleye gönderdi. Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yaşanan yoğunluğun eritilmesi için gemileri tarifeye bağlı kalmadan saatsiz olarak sefer yapıyor.Yetkililer, bayram süresince Çanakkale - Eceabat hattında 4, Çanakkale - Kilitbahir hattında 4, Lapseki - Gelibolu hattında 5, Kabatepe - Gökçeada hattında 3, Geyikli - Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında birer feribot ve deniz otobüsü olmak üzere 20 deniz vasıtasıyla aralıksız seferler yapıldığını kaydetti.