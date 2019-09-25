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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Taş ocağında heyelan: 1 ölü

Taş ocağında heyelan: 1 ölü

Olay yerinden görüntü

( RİZE ) RİZE

Jandarma İş Makinesi Taş Ocağı 


- Rize'nin Pazar ilçesi Tektaş Köyü yakınlarındaki bir taş ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti. Heyelan Pazar ilçesinde deniz dolgusu süren Rize-Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sıralarında Tektaş Köyü yakınlarındaki taş ocağında heyelan meydana geldi. Heyelanda iş makinesiyle birlikte operatör Mehmet Topal da yaklaşık 40 metreden aşağıya yuvarlanarak toprak altında kaldı. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 3 saat sonra operatör Mehmet Topal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Osmaniyeli olduğu öğrenilen Topal’ın cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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