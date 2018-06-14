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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi Uzun Çarşı’da bayram hareketliliği

Tarihi Uzun Çarşı’da bayram hareketliliği

Çarşı detay

Süt Ürünleri Yaz Günleri Cenin Bild 

-Alışveriş yapan vatandaşlar detay
-Ahmet Yılmaz, röp
-Mehmet Ceviz röp
-Bekir Alagöz röp
-Çarşıdan detay

( HATAY )- Antakya'da et ve süt ürünleri, şeker, tatlı gibi gıda maddeleri ile kıyafet ve ayakkabıların bir arada bulunabildiği Tarihi Uzun Çarşı, durgun geçen günlerin ardından Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların akınına uğradı HATAY

- Antakya'da bir zamanlar tüccarların ve kentin ileri gelenlerinin konakladığı içerisinde hanların bulunduğu Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Et ve süt ürünleri, şeker, tatlı gibi gıda maddeleri ile kıyafet ve ayakkabıların bir arada bulunabildiği Tarihi Uzun Çarşı, durgun geçen yaz günlerinin ardından Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların akınına uğruyor. Ramazan sürecinde Uzun Çarşı’da hareketlilik yaşanmadığını dile getiren Uzun Çarşı esnafı Ahmet Yılmaz, bayram hazırlıklarıyla beraber büyük bir yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Yılmaz, "Bayram dolasıyla hareketli günler yaşıyoruz Antakya müşterisi ne alacağına ve ne kadar para vereceğini çok iyi bilir bizleri tercih etmelerindeki sebep bu” dedi.
Tarihi Uzun çarşıda esnaflık yapan Mehmet Ceviz, eski bayramlardaki kadar yoğunluk yok ancak yine de vatandaşlar Uzun Çarşı'yı tercih ediyor ve işlerimiz iyi oluyor bugünlerde. Bayram dolasıyla gecenin geç vakitlerine kadar satışlarımız devam ediyor ”dedi.
Bayram öncesi Ramazan ayında işlerinin durgun olduğunu ifade eden Esnaf Bekir Alagöz, bayram sebebiyle işlerin açıldığını bayramdan sonrada aynı yoğunluğu beklediklerini belirtti.

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