Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi mekanda Bilim Virüsü Buluşması - MARDİN

Tarihi mekanda Bilim Virüsü Buluşması - MARDİN

- Tarihi mekanda Bilim Virüsü Buluşması - Etkinliklerden konuşmalar - Bilim Virüsü kurucusu Şule Yücebıyık açıklama - Öğrenci Bilvan Dağan açıklamaTarihi mekanda Bilim Virüsü Buluşması - Farklı illerden gelen 100 genç, Mardin Dara Antik Kenti'nde Bilim Virüsü Buluşması etkinliği düzenlediMARDİN (AA) - Mardin Dara Antik Kenti'nde Bilim Virüsü Buluşması gerçekleştirildi.
Bir grup eğitimci, bilim insanı ve gönüllülerin oluşturduğu Bilim Virüsü Platformu'nca merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde gerçekleştirilen etkinliğe, çeşitli illerden 100 genç katıldı.
Tarihi mekanlarda eğitmenler, buluştukları öğrencilere çeşitli konularda bilgi verdi.Bilim Virüsü kurucusu Şule Yücebıyık, yaptığı açıklamada, gençlere bilim tutkusunu aşılamayı ve onları bilime yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

2017 yılından bu yana bilim atölyeleri düzenlediklerine işaret eden Yücebıyık, "Bu atölyelerin içinde fizik, kimya, matematik ve biyoloji gibi temel bilimler, aynı zamanda gençlerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılıyor. Bunu yanında hayal kurma, merak, soru atölyeleri de yer alıyor. Yaklaşık 6 haftalık atölyelerimizi periyodik olarak tekrarlıyoruz, yılda yaklaşık 6 program gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında tıpkı burada olduğu gibi Anadolu'nun değişik yerlerinde bilim buluşmaları düzenliyoruz.'' diye konuştu.
Yücebıyık, bugüne kadar 250 liseli ve üniversiteli gence ulaştıklarını belirterek, "İstanbul, Ankara, İzmir, Van ve Mardin 'de gönüllülerimiz bulunuyor. Buradan çıkan çocukların aslında merak etmenin, soru sormanın, bilimsel düşüncenin ne kadar önemli olduğuna, bilgi yolunda ilerlemenin kendi ve ülkemizin geleceğine ne kadar büyük olumlu etkiler sağlayacağına inanmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.Üniversite öğrencisi Merve Atin, bilim yolunda ilerlemenin, doğru kararlar alma noktasında kendilerine önemli katkılar sağladığını belirterek, ''Amacımız bilimin ve bilimsel düşüncenin toplulaştırılması ve bu tarz etkinliklerin yaygınlaştırılması." dedi.
Öğrenci Bilvan Dağan da 3 bin yıllık bir kentte böyle bir etkinliğe katılmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Matematik Cenin Matem Biyoloji Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
YGS 2013 Soru ve CevaplarıYGS 2013 Soru ve Cevapları
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
TEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve CevaplarTEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve Cevaplar
LYS 2013 Matematik Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Matematik Soruları ve Cevapları
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı