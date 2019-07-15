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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarihi binayı iş makinesi ile yıktılar, talimatı verenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Tarihi binayı iş makinesi ile yıktılar, talimatı verenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı

-Yıkılan binanın kalıntılarından drone görüntüleri

Tarihi Bina İş Makinesi Akalan Suç Duyurusu Polis Ekipleri 

--Kalıntılardan detaylar
--Binanın sağlam halinden fotoğraflar

( KOCAELİ )- Yıkılan tarihi binadan geriye sadece moloz yığını kaldı-Yıkılan tarihi binadan kalan enkaz havadan görüntülendi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Karatepe ilçesinde Anıtlar Kurulu tarafından ‘Tarihi bina’ olarak tescillenen 50 yıllık bina, iş makinesi ile kimliği belirsiz şahıslar tarafından yıktırıldı. Polis ekipleri tarihi binayı yıktırılması için iş makinesi kiralayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, 13 Temmuz Cumartesi günü Kocaeli’nin Karatepe ilçesi İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 50 yıllık pancar deposu, kimliği belirsiz kişiler tarafından iş makinesi ile yıkıldı. Anıtlar Kurulu tarafından ‘Tarihi bina’ olarak tescillenen yapının yıkıldığı haberini alan Karatepe Belediyesi, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrasında polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde binanın kiralık iş makineleri ile yıktırıldığı tespit edildi. Binayı yıktığı belirlenen iş makinesinin ifadesi alınırken, iş makinesini kiralayan kişinin kimliği ise tespit edilemedi. Polis ekipleri, geriye sadece kalıntıları kalan binayı yıkan şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için ilgili incelemelerini sürdürüyor.
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