Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu: 1 yaralı

Takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu: 1 yaralı

KAZALI ARAÇ DETAY

Trafik Kazası Emniyet Kemeri Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-ARAÇTAN KORPAN PARÇALAR DETAY
-EKİPLER DETAY
-AÇIKLAMA

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahalle Karasu Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karasu istikametine giden Y.H., idaresindeki 54 AY 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yeşil alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen sürücünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, yaralıyı otomobil içinden çıkaran Adem Kocaman yaptığı açıklamada, “Burada çok sayıda kaza oluyor. Virajdan dolayı çok kaza oluyor. Sürücüler virajı alamıyorlar onun için burada çok sayıda kaza oluyor. Yıllardır yetkililere söylüyoruz buraya bir önlem alsınlar diye önlem alanda olmadı. Bu kazada tek bir kişi yaralandı. Kazayı gördük yaralıyı ambulansa kadar biz kaldırdık. Kaza sonrası sürücü kendisi dışarı çıkmıştı. Emniyet kemeri takılıydı. Takılı olmasa dışarı çıkaramazdık zaten” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı