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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suşehri'nde ev yangını - SİVAS

Suşehri'nde ev yangını - SİVAS

- Cep telefonu ile çekilen görüntü - Yangın sonrası evin görüntüsü - Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in yangın yerinde incelemesiSuşehri'nde ev yangınıSİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.İlçeye bağlı Gökçekent köyünde, Hulusi Keskin'e ait evin kalorifer kazanında patlama meydana geldi. Patlama sonucu evin üst katında yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangını, köylüler bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştı.Olay yerine gelen Suşehri Belediyesine ait 3 itfaiye aracının müdahalesinin ardından yangın, güçlükle kontrol altına alındı.Yangında, Keskin'e ait ev kullanılamaz hale geldi.Bu arada, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, evi yanan aileyi ziyaret etti.Belediye olarak kendilerine her türlü desteği vereceklerini kaydeden Yüksel, herhangi bir can kaybının olmamasından mutlu olduklarını söyledi.

Kalorifer Kazanı İtfaiye Aracı Ev Yangını Yangın Yeri Trol 

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