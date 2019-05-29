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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sürücü hatası kazayı böyle getirdi

Sürücü hatası kazayı böyle getirdi

Kaza anından görüntü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Polis Araç Kamerası Trafik Kazası Bild Kamera 


- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi 126. Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında G.A. idaresindeki 25 FK 604 plakalı araç Dörtyol mevkiinde K. D. İdaresindeki 41 ACN 943 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yarım hattına bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada can yaralanma ve can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. (EA-
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