Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırındaki şehitliğe Türk bayrağı asıldı - MARDİN

Suriye sınırındaki şehitliğe Türk bayrağı asıldı - MARDİN

- Şehitliği ziyaret eden Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği üyelerinin şehitlikteki otları temizleyip fidan dikmeleri - Şehitliğe bayrak dikilmesi - Dernek Başkanı Murat Kırmızıoğlu'nun açıklamasıSuriye sınırındaki şehitliğe Türk bayrağı asıldıMARDİN (AA) - Mardin 'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akdoğan köyünde bulunan şehitliğe Türk bayrağı asıldı.Şehitliği ziyaret eden Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği üyeleri, şehitlikteki otları temizledikten sonra 50 fidan dikti.Dernek üyeleri daha sonra şehitlikteki direğe astıkları Türk bayrağını göndere çekti, şehitler için dua okudu.Dernek başkanı Murat Kırmızıoğlu, yaptığı açıklamada, vatanın birlik ve bütünlüğü için canını siper eden şehitlere çok şey borçlu olduklarını söyledi.

Şehit ve gazileri her zaman minnetle yad edeceklerini dile getiren Kırmızıoğlu, şunları kaydetti:"Hem vatan toprağına hem de vatan toprağı için canını siper eden şehitlere sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Belki burada yatan şehitlerimizin isimleri unutulmuş olabilir. Canlarını vatan toprakları için feda eden isimlerini saymakla bitiremeyeceğimiz şehitler için dua okuduk. Şehit kanları ile rengini alan Türk bayrağımızı astık. Şehitlerimizin kabirlerini ve çevresini temizledik. Çam fidanlarımızı diktik. Rabb'im onlardan razı olsun."

Gaziler Şehit 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı