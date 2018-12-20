Suriye sınırına iş makinesi ve konteyner sevkiyatı - HATAY
- Suriye sınırına sevk edilen konteynerlardan detay görüntüler - Askeri araçlardan detaylar Suriye sınırına iş makinesi ve konteyner sevkiyatıHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birlikler için gönderilen iş makinesi ve konteyner yüklü araçlar Hatay 'a ulaştı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye'deki çeşitli birliklerinden gönderilen iş makinesi ve konteynerlerin yer aldığı konvoy, Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi.İş makinesi ve konteynerlerin sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.