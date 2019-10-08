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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı - ŞANLIURFA

Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı - ŞANLIURFA

- İş makinelerinin sevkiyatı - Tırların üzerindeki iş makineleriSuriye sınırına iş makinesi sevkiyatıŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı. Şanlıurfa 'daki resmi kurumlara ait iş makineleri güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa - Akçakale kara yolundan geçerek ilçeye ulaştı.İş makineleri, ilçede konuşlanan askeri araçların bulunduğu noktaya sevk edildi.

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