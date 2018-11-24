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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye'de rejim ve muhalifler arasında esir takası yapıldı - BAB

Suriye'de rejim ve muhalifler arasında esir takası yapıldı - BAB

- Araçlara bindirilen esirlerden görüntüler - Esir takasından önce yolun iş makinesi ile açılması - Araçtan inen esirlere Kızılay önlüğü giydirilmesi - Esirlerin araçlar ile diğer tarafa geçmesi - Karşı tarafın alıkoyduğu esirlerin araç ile getirilmesi - Kızılay önlüğü giymiş esirlerin araçtan inmesi - Suriye'de rejim ve muhalifler, Astana anlaşmaları çerçevesinde esir takası yaptı - Pilot proje kapsamında ilk aşamada 10'ar kişi serbest bırakıldıBAB/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, Astana anlaşmaları çerçevesinde alıkoydukları onar kişiyi karşılıklı serbest bıraktı.Bab'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim ve muhalifler, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, Bab ilçesinin rejim kontrolündeki Tadif beldesinde karşılıklı olarak onar kişiyi salıverdi.Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun "pilot proje" olarak nitelediği sembolik takas, 30 - 31 Temmuz'da Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda kararlaştırılmıştı.Esed rejiminin en az bin 500 kişiyi alıkoyduğu biliniyor.Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Muhalifler İş Makinesi Muhabir Esir Takası Irak 

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