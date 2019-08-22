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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

olay anı

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası 

--ARŞİV-

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Yakuphan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi feci şekilde yaşamını yitirdi. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kaza dakika dakika görüntülendi Sultanbeyli Yakuphan Caddesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre 34 RYY 42 plakalı kamyon sürücüsü M.T., kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişiyi ezdi. Olay yerinde hayatlarını kaybeden şahıslardan birinin Sadık Sarıdağ (27) olduğu öğrenilirken diğer şahsın kimliği henüz belirlenemedi. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.
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