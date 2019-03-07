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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şuhut’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Şuhut’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

olay yeri

Polis Jandarma Trafik Kazası Karahisar Polis Ekipleri 

-polis ekipleri
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Aydın köyü yolu istikametinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı. Şuhut ilçesine bağlı Aydın köyü yolu istikametinde meydana gelen trafik kazasında, Aydın köyü yolu istikametinde park halinde duran 43 AAC 858 plakalı kamyona çarpan 03 DK 810 plakalı otomobil içerisinde bulunan V.E. isimli şahıs kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Şuhut ilçesi, Aydın köyü yolu istikametinde meydana geldi. Aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada V.E. (53) bulunduğu 03 DK 810 plakalı otomobil yol kenarında park halinde duran 43 AAC 858 plakalı S.Y. (1980) idaresindeki duran kamyona çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan V.E. kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı olan H.E. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılırken, 43 AAC 858 plakalı kamyon sürücüsü S.Y. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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