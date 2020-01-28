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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Soma maden şehitleri aileleri, Kobe Bryant'i andı

Soma maden şehitleri aileleri, Kobe Bryant'i andı

katılanlardan görüntü

Başsağlığı Helikopter Kaza Helikopter Kazası Maden Faciası Pazar Günü 

-Maden şehidi eşi Ergül Yüksel ile röp.
-Kaymakam Ahmet Altıntaş ile röp.
-Belediye Başkanı Ali Tulup ile röp.
-Kobe Bryant'ın paylaşım fotoğrafı

( MANİSA ) MANİSA

- Soma'daki maden faciasının acısını attığı tweet ile gösteren ve pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant Soma maden şehitleri aileleri tarafından unutulmadı. Aileler bir program düzenleyerek Kobe Bryant'ı andı.Aileler, Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlediği programla, Kobe Bryant ve ailesine başsağlığı diledi. Programa Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Ali Tulup, maden şehidi aileleri ve çocukları katıldı.
Maden faciasında hayatını kaybeden Ali Yüksel'in eşi Ergül Yüksel, "O bizim acı günümüzde tweet atarak yanımızda olmuştu. Çok duygulanmıştık. Şimdi bizde eşinin ve ailesinin yanında olmak için böyle bir program yaptık" dedi.

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