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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas’ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı Video

Sivas’ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı Video

kaza yeri detay

( SİVAS )- Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı. SİVAS

Hastane Trafik Kazası Ağır Yaralı Kışla Direksiyon 


- Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde, Sivas’ın Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. Kazada, 16 DLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre otomobilde ki 1‘i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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