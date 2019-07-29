Sivas’ta özel harekat polislerini taşıyan servis kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Olay yeri



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta polis özel harekat polislerini taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü özel harekat polisi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; kaza Sivas Erzincan karayolu araç muayene istasyonu yakınlarında meydana geldi. Kamyonla özel harekat polislerini taşıyan servisin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 3'ü özel harekat polisi olmak yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

