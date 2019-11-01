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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Sivas'ta otomobil tırın altına girdi: 4 yaralı

Sivas'ta otomobil tırın altına girdi: 4 yaralı

-Kazadan detaylar

Hastane Trafik Kazası Bild 

--Yaralıların hastaneye getirilişi
--Hastaneden detay
--Diğer detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza saat 17.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu çimento kavşağında meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine giden H.K. idaresinde ki 58 TC 286 plakalı otomobil sürücüsü, çimento kavşakta U dönüşü yapan Y. G idaresindeki 33 KFT 93 plakalı tırın altına girdi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan H.D, K.Y, A.Ç ve A.B hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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