Siirt'te kar ve tipide mahsur kalan araç kurtarıldı

-İş makinalarının çalışmalarından görüntü,

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine İl Özel İdare ekiplerine bağlı iş makineleri tarafından başlatılan çalışma ile araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkinde kar ve tipide bir araç mahsur kaldı. İl Özel İdaresine bağlı ekiplere haber verilmesi ile bölgede çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalarda mahsur kalan araç, iş makinesine bağlanarak halatla bulundu yerden çekilip kurtarıldı.



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