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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti - ZONGULDAK

Sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti - ZONGULDAK

- Kapuz Plajı'ndan detaylarSıcaktan bunalanlar plajlara akın etti - Zonguldak 'ta vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle denize girerek serinlemeye çalıştıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta sıcak hava ve nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar, plajlara akın ederek denizin keyfini çıkardı.Kentte sıcak havadan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek aileleriyle Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarına akın etti.Vatandaşların, güneş şemsiyesi açacak ve havlu serecek yer bulmakta güçlük çektiği Kapuz Plajı en yoğun günlerinden birini yaşarken, tamamen şemsiyelerle kaplanan kumsal ilginç görüntü oluşturdu.Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattında güvenlik şamandıraları çekilen plajda, cankurtaran ekipleri de olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.Kentte hava sıcaklığı 26 derece, nem oranı yüzde 75 ve deniz suyu sıcaklığı ise 23 olarak ölçüldü.

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Cankurtaran İlginç Görüntü 

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