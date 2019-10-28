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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sezen Zambak'ın öldüğü trafik kazası - İZMİR

Sezen Zambak'ın öldüğü trafik kazası - İZMİR

- Güvenlik kamerasından kazaya ilişkin görüntüler İzmir 'de Sezen Zambak'ın öldüğü trafik kazası - İzmir 'de Ege Üniversitesi öğrencisi Sezen Zambak'ı traktörle ezerek öldüren zanlı hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi - Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıİZMİR (AA) - İzmir 'de Ege Üniversitesi mezunu Sezen Zambak'ı sulama traktörüyle ezerek öldüren zanlı hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.Sulama traktörüyle Sezen Zambak'a çarparak ölümüne neden olan ve tutuksuz yargılanan Ege Üniversitesi çalışanı V.B. hakkında hazırlanan iddianame 47. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede Sanık V.B'nin "Taksirle ölüme neden olma" gerekçesiyle 2 yıldan 6 yıla kadar kadar hapis cezası istendiDava dosyasında yer alan görüntülerde elindeki telefona bakarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sezen Zambak'ın gelen traktörü fark etmediği, önüne bakmayan traktör sürücüsü V.B'nin Zambak'a çarptıktan sonra traktörü durdurduğu yer alıyor.Kazayla ilgili tespit tutanağında araç sürücüsü V.B'nin "sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkın vermemek" maddesini ihlal ettiğinden asli ve tam kusurlu olduğu, Zambak'ın karşıdan karşıya geçerken 11.70 metre olan yolu tamamlanmasına 1.50 metre kaldığından kusursuz olduğunu tespit edildi.Ege Üniversitesinin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde 16 Eylül'de üniversite çalışanı V.B. idaresindeki sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı Sezen Zambak, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Trafik Kazası Diana Kamera Güvenlik Kamerası Hapis Cezası 

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