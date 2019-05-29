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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü

Seyir halindeki kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü

Kaza yerinden detaylar (cep telefonu görüntüsü)

( KARS ) KARS

Tahkikat Jandarma Trafik Kazası Cep Telefonu Direksiyon 


- Kars'ta, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kars-Mezra-Ardahan Yolu’nun 14. kilometresinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 75 AG 261 plakalı kamyonet, Kars’tan Ardahan istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü M.Ö. araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma güvenlik önlemleri alırken, 112 ekipler, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kamyonet sürücüsü M.Ö. ‘nün cansız bedeni Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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