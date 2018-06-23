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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sel suları kara yolunu trafiğe kapattı

Sel suları kara yolunu trafiğe kapattı



( ERZURUM ) ERZURUM

İş Makinesi Sağanak Yağış Felaket 


- Erzurum’un Oltu ve Narman ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı kara yolları trafiğe kapandı. Onlarca araç yolda mahsur kalırken, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Aniden bastıran sağanak yağış Oltu ilçesinde mahallelerden geçen bazı derelerin taşmasına neden oldu. Oltu'ya bağlı İriağaç, Kaledibi, Sağlıcak, Güzelsu, Dutlu mahallerinden önünden gelen sel suları Oltu -Artvin yolunu trafiğe kapattı. Yine sağanak yağış Narman- Oltu kara yolunun kapanmasına neden oldu. Onlarca araç yolda mahsur kalırken, vatandaşlardan Turgut Atmaca, sele kapılmaktan saniyelerle kurtulduğunu söyledi.

Atmaca, yağmurun aniden bastırdığını, felakete dönüştüğünü belirtti.
Kara yollarına bağlı iş makinesi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
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