Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından duygulandıran konuşma

( İSTANBUL )- Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehit edilişinin 3'üncü yılında anıldı- Şehit babası Hakkı Kiraz: "Valla özlüyorum, unutamıyorum, her zaman yanımda" İSTANBUL



- Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 3'üncü yıldönümünde anıldı. Oğlu için düzenlenen törende konuşan baba Hakkı Kiraz, ”Valla özlüyorum unutamıyorum. Hiçbir zaman için de unutamıyorum. Her zaman yanımda, sağıma bakıyorum yanımda, soluma bakıyorum yanımda, üstüme bakıyorum yanımda elbiselerimde, nefesimde” dedi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 3'üncü yıldönümünde anıldı. Savcı Kiraz için, adının verildiği “Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda anma töreni gerçekleştirildi.

Törene, şehit savcı Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Başsavcı vekilleri, savcılar ve hakimler ile adliye personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, savcı Kiraz için dualar okundu. Törende konuşan Bakan Gül, “Türkiye’de bu topraklarda bulunduğumuz günden beri bu toprakların birliğine diriliğine, vatanımızın birliğine kast etmek isteyen bir çok terör örgütü eşkıya bir çok kurgulanmış terör örgütleri tarih boyunca atalarımız da şahit oldu, bizler de şahit olduk. Vatandaşın adaletine daha hızlı erişsin diye mücadele eden yargı mensubuna uzatılan eli ve kurşunu da gördük ama şunu da hep görüldük ki bu ülke hiç bir zaman hiç bir terör örgütünün zincirine asla tabii tutulmamıştır” diye konuştu.

"Valla özlüyorum unutamıyorum hiçbir zaman" Savcı Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ise oğlunu özlediğini söyleyerek, “Ecel tektir. Ha öyle gitmişsin ha yatağında gitmişsin ha trafik kazasında gitmişsin neticede ecel tektir. Bir sefer ölürsün oğlum da Allah’ın takdir ettiği şekilde öldü. Valla özlüyorum, unutamıyorum hiçbir zaman için de unutamıyorum her zaman yanımda. Sağıma bakıyorum yanımda, soluma bakıyorum yanımda üstüme bakıyorum yanımda, üstüme bakıyorum yanımda, elbiselerimde nefesimde ama bir bakıyorum bazen de yok yanımda ama Allah sizden razı olsun bizleri yalnız bırakmıyorsunuz ” dedi.

Konuşmaların ardından, sanatçı Esat Kabaklı şehitler anısına mini konser verdi. Törende daha sonra, savcı Kiraz adına düzenlenen spor müsabakaları, kompozisyon yarışmasını kazananlara ödülleri verildi.