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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit polis Çavdar için valilik önünde tören yapıldı

Şehit polis Çavdar için valilik önünde tören yapıldı

Törenden görüntüler

( TRABZON ) TRABZON

Trafik Kazası Polis Memuru Cenaze Namazı Şark Görevi Suç Örgütü 


- Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'nde görev yapan ve Maçka ilçesinde dün gece suç örgütü mensuplarını takip ederken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Çavdar için Trabzon Valiliği önünde tören gerçekleştirildi.
Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen aile yakınlarından babası İlyas Çavdar, Anne Meryem Çavdar, Eşi Tuğba Çavdar, Emniyet ve jandarmadan mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törenin ardından Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çavdar'ın Yeniköy Mahallesi Bibat Mevkiinde bulunan aile kabristanlığında toprağa verilecek. Öte yandan, Şehit Polis Memuru 2008 yılından Samsun da göreve başladı daha sonra şark görevini Siirt'te yaptıktan sonra 5 Haziran 2017 yılın da Trabzon da göreve başlamış olup Evli ve iki çocuk babası idi. (EK-
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