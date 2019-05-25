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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit oğlunu üniformasını giyerek uğurladı - İSTANBUL

Şehit oğlunu üniformasını giyerek uğurladı - İSTANBUL

- Cenaze töreninden görüntüler - Trafik kazasında şehit olan motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Kartal, son yolculuğuna uğurlandı - Şehidin babası Fazıl Kartal oğlunun üniformasıyla törene katıldıİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan’da dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Kartal, son yolculuğuna uğurlandı.Şehit polis memuru Kartal’ın naaşı, Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak cenaze töreninin düzenleneceği Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.
İkindi vakti düzenlenen törene, şehidin yakınları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Çalışkan, şehit oğlunun üniformasıyla törene katılan baba Fazıl Kartal’a başsağlığı dileyerek, teselli etti.Kartal'ın cenazesi kılınan namazın ardından, Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi.

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