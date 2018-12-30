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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehit babası trafik kazasında hayatını kaybetti - BURDUR

Şehit babası trafik kazasında hayatını kaybetti - BURDUR

- Kaza yerinden detay görüntüleri - Hastanedeki kazazede yakınlarından detaylar - Burdur 'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandıBURDUR (AA) - Burdur 'un Gölhisar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Halil Özarslan (43) idaresindeki 20 BKC 40 plakalı otomobil, Ahmet Yaman (37) yönetimindeki 15 HG 507 plakalı otomobile Gölhisar - Çamköy yolu Cavurölen mevkisinde çarpıştı.Bu kazanın hemen ardından Burak Özavcı (23) idaresindeki 15 HC 902 plakalı otomobil, kaza yerindeki araçlara çarparak karşı yönden gelen Ali Rıza Göktaş (46) yönetimindeki 32 SH 515 plakalı otomobille çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada sürücüler Özarslan, Yaman, Özavcı ve Göktaş ile otomobillerdeki Murat Kamaz (43), Yusuf Hakkı Yaman (3), Gökhan Turgut (22), Gülfer Savcı (63), Mükerrem Göktaş (40), Mehmet Eroğuz (22), Hasan Savcı (71) yaralandı.112 Acil Servis ekipleri kaza yerinde Savcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar Gölhisar ve Acıpayam Devlet Hastanelerine kaldırıldı.Yaralılardan Mehmet Eroğuz kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ahmet Yaman'ın durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Eroğuz ve Savcı'nın cenazeleri, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan kaza yerinde hayatını kaybeden Hasan Savcı'nın 1994 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Er Turgut Savcı'nın babası olduğu belirtildi. Burdur Valisi Hasan Şıldak da kaza yerine gelerek incelemede bulundu.Kazayla ilgili Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Şehit Hastane Jandarma Cenaze Trafik Kazası 

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