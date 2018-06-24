Seçim günü otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

-Olay yerinden görüntüler



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu´nun Tosya ilçesi Suluca köyünde seçim sandığına Oy kullanmaya giden 1 kişi D-100 Karayolu'nda karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kastamonu’nun Tosya ilçesi Suluca köyü mevkiinde D-100 karayolu üzerinde otomobilin çarptığı vatandaş olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti Edinilen bilgilere ve görgü tanıklarının ifadesine göre 24 Haziran seçimleri için oy kullanmak için köyü ikiye bölen D-100 karayolundan akşam saatlerinde karşıya geçerek okulda bulunan seçmen sandığında oyunu kullanmış. Seçmen sandığında oyunu kullanarak evine gitmek için tekrar karşıya geçmek isteyen Ali Ünal (56) isimli vatandaşa Samsun istikametinden gelip İstanbul’a gitmekte olan 55 BAU 39 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen Trafik Kazasında otomobilin çarpması sonucu Ali Ünal isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen trafik kazası sonrası Uluslararası D-100 karayolunu trafiğe kapatmak isteyen vatandaşlar öfkeli bir şekilde köylerine yapılması planlanan Alt geçittin yapılmamasından dolayı sitem ettiler. Suluca köyüne çok sayıda Jandarma ve Güvenlik gücü ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ilçe Jandarma komutanı öfkeli vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

