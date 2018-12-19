Sarıyer’de yol ve istinat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı

-Yolun çökmeden önceki hali

-Aradaki yarık

--Aktüel kamera-

-Çöken yol ve istinat duvarı

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Güvenlik şeridi çekilmesi

-Aşağıya akan sular

-Kapının önündeki vatandaşlar

-Dursun Ekinci röportaj

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Mahalleli 9 gün önce belediyeye dilekçe vermiş- Yol ile duvar arasında yarık oluşmuş İSTANBUL



- Sarıyer’de gece boyunca devam eden yoğun yağış sonucunda yol ve istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mahallelinin duvarın yapılması için 9 gün önce belediyeye dilekçe verdiği ancak ilgilenilmediği ortaya çıktı. Olay, saat 07.30 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce yol ile istinat duvarı arasında toprak boşalması nedeniyle yarık oluştu. Durumu fark eden mahallelilerden Dursun Ekinci Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 9 gün önce dilekçe verdi. Ancak belediye yetkilileri verilen dilekçe sonrası konuyla ilgilenmedi. Gelişmelerin ardından bu geceden yana devam eden yoğun yağış sonrası ise yolda çökme meydana geldi. Çökme sonrası yol kenarındaki istinat duvarı da yıkılarak bir alt sokağa saçıldı. Facia “geliyorum” demiş Moloz yığınları nedeniyle sokak araç trafiğine kapandı. Büyük gürültüyle çökmenin yaşanması sonucu çevreyi gören mahalleli, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, kepçe ile hafriyatı ve molozu alarak yolu açma çalışmalarına başladı.

Çöken yol ise zabıta ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekerek kapatıldı. Vatandaşlar ise çalışmaları şaşkın bakışlarla izlerken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. “Kimse bizi dikkate almadı, alsalar böyle olmazdı” Olayı duyan Dursun Ekinci, “Valla ben sabah saat 07.30’da büyük bir gürültü ile uyandım. Cama çıktım göremedim balkona dolandım, bir baktım ki duvar yıkılmış. Duvarın zaten yıkılacağı belliydi, ben belediyeye dilekçe vermiştim. Kimse bizi dikkate almadı, zaten bizi dikkate alsalar bu böyle olmayacaktı. Gürültü olunca korktum, burada çoluk çocuk oluyor. Arabalar ve insanlar geçiyor, Allah'tan o saatte işe giden insanlar vardı ama bir şey olmadı. Benim eşim diyaliz hastası, servis şimdi buraya nasıl girecek” dedi.



