Sarıyer’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

-Kazaya sebep olan araçlardan görüntü

-Kazadaki yaralılardan görüntü

-Yoldaki araçlardan görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sarıyer’deki Büyükdere Caddesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, 20.40 sıralarında Sarıyer ilçesi Derbent Mahallesi Büyükdere Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HR 2563 plakalı Ozan Kağan Karabulut idaresindeki otomobil önünde seyir halinde olan Murat Çıdan idaresindeki 34 BK 1026 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Murat Çıdan idaresindeki 34 BK 1026 plakalı otomobil yol kenarındaki kaldırımı aşarak demirlere çarptı. Kazada sürücü Murat Çıdan’ın kullandığı otomobildeki Bediha A., Vedat T., Mustafa A. ve Murat Ü. yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı kısa süre Beşiktaş istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

