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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sarıkamış’ta trafik kazası: 12 yaralı

Sarıkamış’ta trafik kazası: 12 yaralı

Ambulansların hastaneye gelmesi

Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

-Yaralıların hastaneye taşınmasından görüntüler

( KARS ) KARS

- Sarıkamış’ta meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Sarıkamış’ta piknikten dönen aileyi taşıyan minibüs Çamyazı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Feci kazada minibüste bulunan M.K., A.K., N.K., B.K., K.Ç.,M.K.,B.K., İ.K., N.K., K.K., G.K. ve M.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduüu öğrenildi. Öte yandan Sarıkamış’ta meydana gelen ve 12 kişinin yaralandığı aralarında çocuklarında bulunduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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