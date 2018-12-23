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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Sarıkamış şehitleri için Taksim'de nöbet tuttular - İSTANBUL

Sarıkamış şehitleri için Taksim'de nöbet tuttular - İSTANBUL

- Nöbet tutanların ve onlarla fotoğraf çektirenlerin görüntüleri - Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ile röportajSarıkamış şehitleri için Taksim'de nöbet tuttular - Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş: - "Dedeleri Çanakkale'de savaşmış Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyeleri olarak, 104 yıl önce 'üşüyoruz, açız' demeden donmayı göz alarak, bu vatanın birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü korumak için şehadete yürüyen Sarıkamış şehitlerine saygımızın bir ifadesi olarak burada nöbet tutuyoruz"İSTANBUL (AA) - Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyeleri, Sarıkamış şehitleri anısına Taksim Meydanı'nda nöbet tuttu.Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla o dönemin asker üniformalarını giyen dernek üyeleri, Türk bayrağıyla Taksim Meydanı'na geldi.Dernek üyeleri, Sarıkamış Şehitleri anısına Cumhuriyet Anıtı'nda iki saat nöbet tuttu. Vatandaşlar ve turistler de nöbet tutanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 104 yıl önce dedelerinin "kar, kış ve soğuk" demeden, vatan savunması için savaşa gittiklerini, pek çoğunun gözlerini kırpmadan şehit olduğunu hatırlattı.Çanakkale Savaşı'nda yer alan dedesinin gazilik beratını gösteren Gümüş, "Dedelerimiz Çanakkale'de savaşmış ve bu vatanı bize emanet etmişlerdir. Tokat Onbeşli Torunları Derneği olarak bugün, 104 yıl önce 'Üşüyoruz, açız' demeden, donmayı göz alarak, bu vatanın birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü korumak için şehadete yürüyen Sarıkamış şehitlerine saygımızın bir ifadesi olarak burada nöbet tutuyoruz." dedi.
Şehit ve gazilerin emaneti vatanı korumak adına üzerlerine ne görev düşerse yerine getireceklerini anlatan Gümüş, "Şehitlerimizin anısına saygı göstermek için gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizle vatanı bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat verilmeyeceğinin mesajını, bugünkü gençlere iletmek istiyoruz. İç ve dış güçler, zaman zaman Türkiye'ye saldırıda bulunuyorlar. Halk olarak kesinlikle ödün vermememiz gerekiyor." diye konuştu.
Gümüş, Sarıkamış, Çanakkale, 15 Temmuz, Beşiktaş ve diğer şehitleri unutmamak gerektiğini vurgulayarak, "Şehitlerimizi unutmayacağız. Unutursak, insanlığımızdan kaybımız olur." ifadesini kullandı.

Gaziler Şehadet Hatıra Fotoğrafı Akkale Saldırı 

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