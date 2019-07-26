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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı

- Şanlıurfa 'da trafik kazası - Otomobil ile minibüsün çarpışması - 8 yaralı - Olay yerindeki yaralıların ambulansa taşınma görüntüsü - Kazada yaralanan iki çocuktan detay görüntü - Olay yerinin genel görüntüsü - Kazaya karışan araçların görüntüleriŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.İbrahim Çiftçi idaresindeki 63 VB 085 plakalı otomobil, Akçakale çevre yolu Şanlıurfa Ticaret Merkezi yakınlarında karşı yönden gelen Ahmet Bakırcı yönetimindeki 01 B 0552 plakalı minibüsle çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Hamit, Hürriyet, Ahmet, Mehmet, Aliye ve Ayşe Çiftçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Çakal 

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